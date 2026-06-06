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Новые пороги достаточности на 2026 год в Казахстане опубликовал ЕНПФ

В Казахстане стали известны новые пороги минимальной достаточности для использования пенсионных накоплений на 2026 год, передает NUR.KZ со ссылкой на ЕНПФ.

Источник: Nur.kz

На сайте ЕНПФ уточнили, что новые пороги минимальной достаточности на 2026 год для досрочного использования пенсионных накоплений рассчитывались согласно измененной методике определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений.

Новые пороги достаточности:

  • 20 лет — 6 670 000 тенге.

  • 21 год — 6 960 000 тенге.

  • 22 года — 7 250 000 тенге.

  • 23 года — 7 540 000 тенге.

  • 24 года — 7 840 000 тенге.

  • 25 лет — 8 150 000 тенге.

  • 26 лет — 8 460 000 тенге.

  • 27 лет — 8 770 000 тенге.

  • 28 лет — 9 090 000 тенге.

  • 29 лет — 9 420 000 тенге.

  • 30 лет — 9 750 000 тенге.

  • 31 год — 10 090 000 тенге.

  • 32 года — 10 430 000 тенге.

  • 33 года — 10 780 000 тенге.

  • 34 года — 11 130 000 тенге.

  • 35 лет — 11 490 000 тенге.

  • 36 лет — 11 850 000 тенге.

  • 37 лет — 12 220 000 тенге.

  • 38 лет — 12 600 000 тенге.

  • 39 лет — 12 980 000 тенге.

  • 40 лет — 13 370 000 тенге.

  • 41 год — 13 760 000 тенге.

  • 42 года — 14 160 000 тенге.

  • 43 года — 14 560 000 тенге.

  • 44 года — 14 980 000 тенге.

  • 45 лет — 15 400 000 тенге.

  • 46 лет — 15 820 000 тенге.

  • 47 лет — 16 250 000 тенге.

  • 48 лет — 16 690 000 тенге.

  • 49 лет — 17 140 000 тенге.

  • 50 лет — 17 590 000 тенге.

  • 51 год — 18 050 000 тенге.

  • 52 года — 18 510 000 тенге.

  • 53 года — 18 980 000 тенге.

  • 54 года — 19 460 000 тенге.

  • 55 лет — 19 950 000 тенге.

  • 56 лет — 20 450 000 тенге.

  • 57 лет — 20 950 000 тенге.

  • 58 лет — 21 460 000 тенге.

  • 59 лет — 21 970 000 тенге.

  • 60 лет — 22 500 000 тенге.

  • 61 год — 23 030 000 тенге.

  • 62 года — 23 570 000 тенге.

Напомним, в январе 2026 года пороги минимальной достаточности для изъятия пенсионных накоплений из ЕНПФ уже вырастали в среднем на 10%.