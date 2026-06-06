Около тысячи алматинцев приняли участие в экологической акции «Час эколога»

Мероприятие организовали при поддержке управления экологии и окружающей среды города и ТОО «Eco Almaty».
Горожанам рассказали о раздельном сборе отходов.
Участниками акции стали жители города, студенты, представители организаций и экологические активисты.
Для посетителей подготовили насыщенную программу, включающую:
мастер-классы по раздельному сбору отходов; консультации экологов и специалистов; лекции об экологичных привычках; демонстрацию изделий из переработанных материалов.
Гости узнали о правилах сортировки отходов, особенностях переработки различных видов пластика и способах сокращения использования одноразовой продукции.
Из отходов — в полезные вещи.
Особый интерес у участников вызвала выставка изделий, изготовленных из переработанного сырья.
Специалисты экохаба показали, как вторичные материалы могут получить новую жизнь в виде мебели, предметов интерьера и других полезных изделий.
Также жители города приносили отходы для дальнейшей переработки, поддерживая идеи осознанного потребления и бережного отношения к окружающей среде.
Простые привычки для сохранения природы.
В рамках акции посетителям рассказали о доступных способах сокращения бытовых отходов.
Среди рекомендаций:
использовать многоразовые сумки вместо пластиковых пакетов; носить с собой термосы и многоразовые бутылки для воды; сортировать отходы дома; отдавать перерабатываемые материалы в специальные пункты приема.
По словам специалистов, даже небольшие изменения в повседневных привычках способны существенно снизить нагрузку на окружающую среду.
Экологическая культура начинается с личного опыта.
Операционный директор компании Eco Network Хамза Сафаров подчеркнул важность подобных мероприятий для формирования экологического сознания.
«Экологическая культура формируется через знания и личный опыт. Такие мероприятия позволяют жителям на практике познакомиться с принципами раздельного сбора отходов, узнать о возможностях переработки и увидеть, как отходы могут становиться полезными изделиями. Именно с таких шагов начинается ответственное отношение к окружающей среде», — отметил Хамза Сафаров.
По данным организаторов, в течение дня площадку посетили около тысячи человек.
Что это значит.
Рост интереса алматинцев к вопросам переработки отходов и ответственному потреблению свидетельствует о постепенном формировании экологической культуры в обществе. Такие инициативы помогают жителям лучше понимать влияние повседневных привычек на окружающую среду и вовлекаться в решение экологических проблем города.