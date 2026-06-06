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Около тысячи алматинцев приняли участие в экологической акции «Час эколога»

В Алматы в честь Всемирного дня окружающей среды в первом городском экохабе прошла экологическая акция «Час эколога», посвященная популяризации экологической культуры и принципов ответственного потребления, передает DKNews.kz.

Источник: Деловой Казахстан

Мероприятие организовали при поддержке управления экологии и окружающей среды города и ТОО «Eco Almaty».

Горожанам рассказали о раздельном сборе отходов.

Участниками акции стали жители города, студенты, представители организаций и экологические активисты.

Для посетителей подготовили насыщенную программу, включающую:

мастер-классы по раздельному сбору отходов; консультации экологов и специалистов; лекции об экологичных привычках; демонстрацию изделий из переработанных материалов.

Гости узнали о правилах сортировки отходов, особенностях переработки различных видов пластика и способах сокращения использования одноразовой продукции.

Из отходов — в полезные вещи.

Особый интерес у участников вызвала выставка изделий, изготовленных из переработанного сырья.

Специалисты экохаба показали, как вторичные материалы могут получить новую жизнь в виде мебели, предметов интерьера и других полезных изделий.

Также жители города приносили отходы для дальнейшей переработки, поддерживая идеи осознанного потребления и бережного отношения к окружающей среде.

Простые привычки для сохранения природы.

В рамках акции посетителям рассказали о доступных способах сокращения бытовых отходов.

Среди рекомендаций:

использовать многоразовые сумки вместо пластиковых пакетов; носить с собой термосы и многоразовые бутылки для воды; сортировать отходы дома; отдавать перерабатываемые материалы в специальные пункты приема.

По словам специалистов, даже небольшие изменения в повседневных привычках способны существенно снизить нагрузку на окружающую среду.

Экологическая культура начинается с личного опыта.

Операционный директор компании Eco Network Хамза Сафаров подчеркнул важность подобных мероприятий для формирования экологического сознания.

«Экологическая культура формируется через знания и личный опыт. Такие мероприятия позволяют жителям на практике познакомиться с принципами раздельного сбора отходов, узнать о возможностях переработки и увидеть, как отходы могут становиться полезными изделиями. Именно с таких шагов начинается ответственное отношение к окружающей среде», — отметил Хамза Сафаров.

По данным организаторов, в течение дня площадку посетили около тысячи человек.

Что это значит.

Рост интереса алматинцев к вопросам переработки отходов и ответственному потреблению свидетельствует о постепенном формировании экологической культуры в обществе. Такие инициативы помогают жителям лучше понимать влияние повседневных привычек на окружающую среду и вовлекаться в решение экологических проблем города.