Около тысячи алматинцев приняли участие в экологической акции «Час эколога»

«Экологическая культура формируется через знания и личный опыт. Такие мероприятия позволяют жителям на практике познакомиться с принципами раздельного сбора отходов, узнать о возможностях переработки и увидеть, как отходы могут становиться полезными изделиями. Именно с таких шагов начинается ответственное отношение к окружающей среде», — отметил Хамза Сафаров.