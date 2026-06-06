Более 200 школьников приняли участие в спортивной эстафете в Астане

«В эстафете приняли участие 215 наших школьников с первого по четвертый классы. Сейчас во время летних каникул мы проводим для них много интересных мероприятий — и спортивных, и развлекательных, и познавательных. Веселые эстафетные игры — это возможность проявить свою силу, ловкость, поднять настроение. Кроме того, командные состязания способствуют развитию организованности детей, укреплению дружеских отношений», — рассказала директор гимназии № 90 Гульжанат Абраманова.