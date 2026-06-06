Более 200 школьников приняли участие в спортивной эстафете в Астане

Участниками мероприятия стали школьники младших классов, которые смогли проявить ловкость, скорость и командный дух.
Более 200 детей приняли участие в соревнованиях.
В программу эстафеты вошли различные спортивные дисциплины и командные задания.
Школьники соревновались в:
гладком беге с эстафетной палочкой; передаче мяча над головой; перетягивании каната; других командных конкурсах.
Главной задачей мероприятия стало укрепление здоровья детей и популяризация активного образа жизни во время летних каникул.
Спорт помогает развивать командный дух.
По словам директора гимназии № 90 Гульжанат Абрамановой, в эстафете приняли участие 215 учеников с первого по четвертый классы.
«В эстафете приняли участие 215 наших школьников с первого по четвертый классы. Сейчас во время летних каникул мы проводим для них много интересных мероприятий — и спортивных, и развлекательных, и познавательных. Веселые эстафетные игры — это возможность проявить свою силу, ловкость, поднять настроение. Кроме того, командные состязания способствуют развитию организованности детей, укреплению дружеских отношений», — рассказала директор гимназии № 90 Гульжанат Абраманова.
В учебном заведении отмечают, что программа летнего лагеря включает не только спортивные мероприятия, но и образовательные, творческие и развлекательные активности.
Родители положительно оценивают работу лагеря.
Мама одного из учеников гимназии Маржан рассказала, что ее сын посещает пришкольный лагерь уже несколько лет подряд.
«Мой сын Иманали учится в четвертом классе. С первого класса он каждое лето посещает пришкольный лагерь. Здесь всегда доброжелательная обстановка, хорошее питание, интересное общение. Дети проводят каникулы с пользой и удовольствием», — поделилась впечатлениями астанчанка.
Что это значит.
Летние пришкольные лагеря помогают детям не только организованно проводить каникулы, но и поддерживать физическую активность, развивать навыки общения и работать в команде. Такие мероприятия способствуют укреплению здоровья школьников и создают условия для интересного и полезного отдыха.