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Более 200 школьников приняли участие в спортивной эстафете в Астане

В гимназии № 90 имени Кайыма Мухамедханова в Астане состоялась спортивно-оздоровительная эстафета «Денсаулық және спорт» для учащихся, отдыхающих в летнем пришкольном лагере, передает DKNews.kz.

Источник: Деловой Казахстан

Участниками мероприятия стали школьники младших классов, которые смогли проявить ловкость, скорость и командный дух.

Более 200 детей приняли участие в соревнованиях.

В программу эстафеты вошли различные спортивные дисциплины и командные задания.

Школьники соревновались в:

гладком беге с эстафетной палочкой; передаче мяча над головой; перетягивании каната; других командных конкурсах.

Главной задачей мероприятия стало укрепление здоровья детей и популяризация активного образа жизни во время летних каникул.

Спорт помогает развивать командный дух.

По словам директора гимназии № 90 Гульжанат Абрамановой, в эстафете приняли участие 215 учеников с первого по четвертый классы.

«В эстафете приняли участие 215 наших школьников с первого по четвертый классы. Сейчас во время летних каникул мы проводим для них много интересных мероприятий — и спортивных, и развлекательных, и познавательных. Веселые эстафетные игры — это возможность проявить свою силу, ловкость, поднять настроение. Кроме того, командные состязания способствуют развитию организованности детей, укреплению дружеских отношений», — рассказала директор гимназии № 90 Гульжанат Абраманова.

В учебном заведении отмечают, что программа летнего лагеря включает не только спортивные мероприятия, но и образовательные, творческие и развлекательные активности.

Родители положительно оценивают работу лагеря.

Мама одного из учеников гимназии Маржан рассказала, что ее сын посещает пришкольный лагерь уже несколько лет подряд.

«Мой сын Иманали учится в четвертом классе. С первого класса он каждое лето посещает пришкольный лагерь. Здесь всегда доброжелательная обстановка, хорошее питание, интересное общение. Дети проводят каникулы с пользой и удовольствием», — поделилась впечатлениями астанчанка.

Что это значит.

Летние пришкольные лагеря помогают детям не только организованно проводить каникулы, но и поддерживать физическую активность, развивать навыки общения и работать в команде. Такие мероприятия способствуют укреплению здоровья школьников и создают условия для интересного и полезного отдыха.