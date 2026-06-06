Главный госавтоинспектор Башкирии сообщил о новых проверках водителей

Рейды проходят на следующих участках автодорог:
— на 1307 км и 1492 км а/д М-5 «Урал»;
— на 208 км а/д Уфа-Оренбург;
— на 204 км а/д Уфа-Белорецк;
— на 103 км а/д Уфа-Бирск-Янаул;
— на 6 и 97 км а/д Р-240 подъезд к М-12.
«Основная цель — профилактика аварийности и пресечение грубых нарушений ПДД: управление транспортом в состоянии опьянения, вождение без прав или после лишения, а также нарушение правил перевозки детей», — пояснил Владимир Севастьянов.
Как сообщал ранее Башинформ, в Уфе осудили виновника массового ДТП с гибелью одного из водителей.