Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы РФ уничтожили технику и пункт управления БПЛА ВСУ под Харьковом и Сумами

Расчёты российских ударных беспилотников уничтожили четыре единицы боевой техники и пункт управления БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщил источник в группировке войск «Север», пишет РИА «Новости».

По словам собеседника агентства, операторы войск беспилотных систем работали в тёмное время суток. Они выявили огневые позиции и движение техники ВСУ на двух направлениях.

После обнаружения целей их координаты передали на командные пункты по штатным каналам связи. Затем по ним отработали расчёты FPV-дронов. По данным источника, российские военные уничтожили танк Т-62, бронеавтомобиль HMMWV, бронетранспортёры М1117 и «Козак». Также удар пришёлся по пункту управления БПЛА ВСУ. Собеседник агентства добавил, что в результате боевой работы уничтожены более 20 украинских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в Сумской области значительные потери понесла 1-я отдельная бригада специального назначения ВСУ имени Ивана Богуна. По данным российских силовиков, это показал анализ некрологов. Потери подразделения зафиксировали в районе Бачевска. Бригада считается одним из украинских спецназовских соединений и относится к формированиям, которые Киев направлял на наиболее напряжённые участки.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше