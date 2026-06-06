Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

365-летие Иркутска отмечается 6 и 7 мюня

С праздником жителей Иркутска поздравили губернатор Игорь Кобзев и мэр Руслан Болотов.

Источник: Аргументы и факты

День города отмечает Иркутск 6 и 7 июня — столице Иркутской области исполнилось 365 лет. С праздником жителей и гостей города поздравили губернатор региона Игорь Кобзев и мэр Иркутска Руслан Болотов.

«Мы гордимся богатой историей, культурой и традициями “интеллигентного города”, как назвал Иркутск Антон Павлович Чехов, который останавливался здесь по пути на Сахалин. Я благодарю иркутян за добросовестный труд. Вы вносите значительный вклад в экономическое развитие региона», — сказал Игорь Кобзев в поздравлении, которое он разместил в своём Телеграм-канале. Также глава региона отметил, что признателен за помощь, которую жители Иркутска оказывают военнослужащим, защищающим интересы России в зоне проведения специальной военной операции.

«Иркутску 365, и столько же дней в году. Такое совпадение бывает раз в истории. Это нашло отражение в девизе праздника — “каждый день живу тобой”. На мой взгляд, это очень точное отражение нашей с вами реальности. За годы Иркутск вырос из острога в столицу Восточной Сибири и носит гордое звание города трудовой доблести», — сказал Руслан Болотов в своём поздравлении, которое разместил в социальных сетях.

Мэр подчеркнул, что жители Иркутска каждый день своими делами доказывают, что любят свой город. «Главным богатством города были, есть и остаются его люди», — заявил Руслан Болотов. В заключение он пожелал всем иркутянам стабильности и уверенности в завтрашнем дне, крепкого здоровья, счастья и всего самого доброго.

Ранее irk.aif.ru писали о том, как будет проходить день города 6 и 7 июня в Иркутске. В эти дни в центре перекрыто несколько улиц для проведения праздничных мероприятий. Кроме того, и в субботу, и в воскресенье, в связи с празднованием дня города, в Иркутске действует запрет на продажу алкоголя.