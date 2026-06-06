365-летие Иркутска отмечается 6 и 7 мюня

День города отмечает Иркутск 6 и 7 июня — столице Иркутской области исполнилось 365 лет. С праздником жителей и гостей города поздравили губернатор региона Игорь Кобзев и мэр Иркутска Руслан Болотов.
«Мы гордимся богатой историей, культурой и традициями “интеллигентного города”, как назвал Иркутск Антон Павлович Чехов, который останавливался здесь по пути на Сахалин. Я благодарю иркутян за добросовестный труд. Вы вносите значительный вклад в экономическое развитие региона», — сказал Игорь Кобзев в поздравлении, которое он разместил в своём Телеграм-канале. Также глава региона отметил, что признателен за помощь, которую жители Иркутска оказывают военнослужащим, защищающим интересы России в зоне проведения специальной военной операции.
«Иркутску 365, и столько же дней в году. Такое совпадение бывает раз в истории. Это нашло отражение в девизе праздника — “каждый день живу тобой”. На мой взгляд, это очень точное отражение нашей с вами реальности. За годы Иркутск вырос из острога в столицу Восточной Сибири и носит гордое звание города трудовой доблести», — сказал Руслан Болотов в своём поздравлении, которое разместил в социальных сетях.
Мэр подчеркнул, что жители Иркутска каждый день своими делами доказывают, что любят свой город. «Главным богатством города были, есть и остаются его люди», — заявил Руслан Болотов. В заключение он пожелал всем иркутянам стабильности и уверенности в завтрашнем дне, крепкого здоровья, счастья и всего самого доброго.
Ранее irk.aif.ru писали о том, как будет проходить день города 6 и 7 июня в Иркутске. В эти дни в центре перекрыто несколько улиц для проведения праздничных мероприятий. Кроме того, и в субботу, и в воскресенье, в связи с празднованием дня города, в Иркутске действует запрет на продажу алкоголя.