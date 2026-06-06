365-летие Иркутска отмечается 6 и 7 мюня

«Иркутску 365, и столько же дней в году. Такое совпадение бывает раз в истории. Это нашло отражение в девизе праздника — “каждый день живу тобой”. На мой взгляд, это очень точное отражение нашей с вами реальности. За годы Иркутск вырос из острога в столицу Восточной Сибири и носит гордое звание города трудовой доблести», — сказал Руслан Болотов в своём поздравлении, которое разместил в социальных сетях.