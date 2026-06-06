В Волгоградской области назвали районы с повышенной смертностью от онкологии

В 2024 году в Волгоградской области от злокачественных новообразований умерли 3646 человек, что составляет 148,6 на 100 тыс. населения (в 2023 году — 3760 человек или 152,2 на 100 тыс. населения). В сравнении с 2023 годом показатель снизился на 2,4%. За десятилетний период наблюдается тенденция к снижению показателя смертности от этих заболеваний: в сравнении с 2016 годом — на 19,8% (с 185,2 на 100 тыс. населения). Показатель по области ниже «грубого» показателя по РФ (194,3 случаев на 100 тыс. населения в 2023 году).