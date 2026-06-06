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В четырех городах Казахстана объявили предупреждение из-за качества воздуха

Сегодня, 6 июня 2026 года, сразу в четырех городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), передает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Об этом стало известно из сайта РГП «Казгидромет».

«6 июня 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Актобе, Усть-Каменогорск, Риддер, Семей», — предупредили жителей синоптики.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) — это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Ранее сообщалось, что в 17 областях Казахстана на 6 июня объявили штормовое предупреждение.