В четырех городах Казахстана объявили предупреждение из-за качества воздуха

Об этом стало известно из сайта РГП «Казгидромет».
«6 июня 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Актобе, Усть-Каменогорск, Риддер, Семей», — предупредили жителей синоптики.
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) — это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.
Ранее сообщалось, что в 17 областях Казахстана на 6 июня объявили штормовое предупреждение.