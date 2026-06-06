На 2-й Станционной в Новосибирске перекроют движение для ремонта переезда

В Ленинском районе Новосибирска вводится временное ограничение движения транспорта в связи с проведением ремонтных работ. Как сообщили в городской администрации, частичное перекрытие проезжей части затронет участок улицы 2-й Станционной, дом 29.
Ограничения будут действовать в ночное время:
с 22:00 6 июня до 08:00 7 июня;
с 22:00 7 июня до 08:00 8 июня.
Причиной введения этих мер является капитальный ремонт железнодорожного переезда «Дрожжевой завод». Работы по полной замене асфальтового покрытия будет проводить АО «Сибпромжелдортранс».