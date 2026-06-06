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Полиция Новосибирска провела рейд среди питбайкеров и изъяла мототехнику

К ответственности привлекли более 11 нарушителей ПДД.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске прошли профилактические рейды полиции по охране порядка в общественных местах и выявлению нарушений ПДД среди питбайкеров. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Новосибирской области.

Сотрудники территориальных отделов полиции, ППС и Госавтоинспекции выявляли тех, кто передвигается по городу на мототехнике, предназначенной только для бездорожья.

За нарушения правил дорожного движения привлечены к ответственности 11 человек, в том числе родители, передавшие питбайки детям без прав. По каждому случаю проводится проверка. Сама мототехника изъята для автотехнической экспертизы.

Кроме того, полиция провела рейды по соблюдению правопорядка на улицах города: были обнаружены и наказаны более 40 нарушителей.