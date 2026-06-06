Почти 4 тыс. подростков трудоустроят летом в Татарстане

Он также отметил, что после вступления в силу нового закона, инициированного председателем Наблюдательного совета РСО Михаилом Киселевым, у подростков впервые появится возможность работать не только в будни, но и в выходные, самостоятельно планируя график. Ислаев подчеркнул, что трудовой опыт помогает школьникам развивать ответственность, навыки командной работы и уверенность в себе.