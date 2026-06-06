Почти 4 тыс. подростков трудоустроят летом в Татарстане

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи республики.
Ребята будут работать подсобными рабочими, озеленителями, уборщиками территорий, администраторами, аниматорами дворовых лагерей, помощниками дежурных по вокзалам, кухонными рабочими, а также заниматься благоустройством городских пространств.
Министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров отметил, что первая заработная плата помогает подросткам иначе взглянуть на собственный труд, время и возможности. Он подчеркнул, что задача проекта — не просто занять школьников летом, а дать им полезный опыт, который пригодится в учебе и во взрослой жизни.
По его словам, почти четыре тысячи подростков смогут попробовать себя в разных сферах — от благоустройства и лагерей до сервиса и транспорта. Кадыров назвал это хорошим стартом трудового пути и добавил, что проект соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети».
Самой крупной площадкой традиционно станут Набережные Челны. Здесь из городского бюджета ежегодно выделяются средства на организацию занятости несовершеннолетних. В рамках проекта «Пятая трудовая четверть» через центр студенческих трудовых отрядов на базе образовательных организаций и учреждений молодежной политики будет трудоустроено более 2500 подростков.
В апреле-мае уже были заняты 175 школьников. Приоритет при трудоустройстве получают подростки из социально уязвимых категорий: из многодетных, неполных и малообеспеченных семей, дети-сироты, а также несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете или находящиеся в трудной жизненной ситуации.
В Альметьевске через центр содействия молодежи планируется трудоустроить 240 подростков на должности подсобных рабочих. В Казани 150 несовершеннолетних смогут работать администраторами и уборщиками территорий на базе подростковых клубов.
В Заинске в рамках проекта «Лагерь моего двора» 166 школьников будут работать аниматорами дворовых лагерей и озеленителями. Еще более 500 подростков займутся благоустройством городских территорий в разных муниципалитетах.
Директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов и заместитель председателя Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев заявил, что труд играет ключевую роль в воспитании и самореализации. Он сослался на опрос Авито Работы среди учеников 8−11 классов, согласно которому 47% уже имели опыт подработки, а 46% хотели бы работать, но пока не нашли подходящую возможность.
Среди мотивации подростков — финансовая независимость, накопления на конкретные цели, желание попробовать себя в новой сфере и получить опыт для будущей профессии. По его словам, студотряды создают безопасную среду, где подростки могут реализовать эти запросы.
Он также отметил, что после вступления в силу нового закона, инициированного председателем Наблюдательного совета РСО Михаилом Киселевым, у подростков впервые появится возможность работать не только в будни, но и в выходные, самостоятельно планируя график. Ислаев подчеркнул, что трудовой опыт помогает школьникам развивать ответственность, навыки командной работы и уверенность в себе.
Этим летом подростков впервые привлекут к работе в детских лагерях. Десять школьников станут помощниками вожатых в городском центре «Ял», еще 38 подростков будут работать кухонными рабочими, озеленителями и подсобными работниками в лагерях ПАО «Татнефть».
Также продолжается сотрудничество с федеральными партнерами движения студотрядов. Более 300 подростков примут участие в проекте «Работа СО. Вкусом» и будут работать в сети «Вкусно — и точка».
В Казани девять школьников трудоустроят в рамках проекта «Путевая звезда» на базе дирекции железнодорожных вокзалов РЖД, где они будут помощниками дежурных по вокзалу. В целом по стране в 2026 году в составе Российских студенческих отрядов планируется трудоустроить более 50 тысяч несовершеннолетних.
Для повышения эффективности системы занятости в Татарстане налажено взаимодействие между центрами занятости населения, молодежными центрами и студотрядами в муниципалитетах. Актуальные вакансии размещены на сайте Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, где сегодня доступно более 170 предложений в 23 районах республики.
Работу студенческих отрядов координирует Министерство по делам молодежи Татарстана в рамках целей национального проекта «Молодежь и дети».