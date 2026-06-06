На дорогах Башкирии проходят массовые проверки водителей

Об этом сообщил глава ГАИ РБ Владимир Севастьянов.
Основной целью рейдов является профилактика аварийности и пресечение грубых нарушений ПДД. Проверки водителей проходят на следующих участках дорог:
на 1307 километре и 1492 километре автодороги М-5 «Урал»; на 208 километре автодороги Уфа-Оренбург; на 204 километре автодороги Уфа-Белорецк; на 103 километре автодороги Уфа-Бирск-Янаул; на 6 и 97 километре автодороги Р-240 подъезд к М-12.
Глава ГАИ РБ просит водителей отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям.