На дорогах Башкирии проходят массовые проверки водителей

на 1307 километре и 1492 километре автодороги М-5 «Урал»; на 208 километре автодороги Уфа-Оренбург; на 204 километре автодороги Уфа-Белорецк; на 103 километре автодороги Уфа-Бирск-Янаул; на 6 и 97 километре автодороги Р-240 подъезд к М-12.