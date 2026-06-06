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На дорогах Башкирии проходят массовые проверки водителей

Сегодня, 6 июня, в утренние часы на дорогах Башкирии проходят массовые проверки водителей.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Об этом сообщил глава ГАИ РБ Владимир Севастьянов.

Основной целью рейдов является профилактика аварийности и пресечение грубых нарушений ПДД. Проверки водителей проходят на следующих участках дорог:

на 1307 километре и 1492 километре автодороги М-5 «Урал»; на 208 километре автодороги Уфа-Оренбург; на 204 километре автодороги Уфа-Белорецк; на 103 километре автодороги Уфа-Бирск-Янаул; на 6 и 97 километре автодороги Р-240 подъезд к М-12.

Глава ГАИ РБ просит водителей отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям.