Экспорт масложировой продукции Казахстана приблизился к $1 млрд

Об этом заявил заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин на открытии V Международной масложировой конференции FOC 2026: Fats and Oils Conference в Астане, передает DKNews.kz.
Форум собрал представителей 18 стран, международных организаций, ведущих мировых компаний, финансовых институтов и отраслевых ассоциаций.
Отрасль стала одним из драйверов экономики.
По словам Серика Жумангарина, за последние годы масложировая отрасль превратилась из одного из сегментов агропромышленного комплекса в стратегически важное направление национальной экономики.
«Всего за четыре года валютная выручка от экспорта казахстанской масложировой продукции выросла в четыре раза — с $240 млн до $963 млн. Производство достигло рекордных 1,6 млн тонн, а доля отрасли в экспорте переработанной сельскохозяйственной продукции составила 27%. Это результат последовательной государственной политики по поддержке отечественных производителей, развитию переработки и привлечению инвестиций. Вместе с переработкой развивается и сельское хозяйство: расширяются посевные площади масличных культур, растет доходность фермерских хозяйств, создаются новые рабочие места, развивается транспортная и экспортная инфраструктура», — отметил вице-премьер.
Казахстан укрепляет позиции на мировом рынке.
Сегодня Казахстан занимает шестое место в мире по экспорту подсолнечного масла.
Кроме того, республика:
является вторым крупнейшим поставщиком подсолнечного масла в Китай; входит в число ведущих поставщиков подсолнечного шрота в Европейский союз; практически полностью обеспечивает потребности стран Центральной Азии в данной продукции.
Рост производства и экспорта позволил отрасли стать одним из наиболее успешных примеров развития переработки сельхозсырья внутри страны.
Поставлена новая амбициозная цель.
Следующий этап развития отрасли связан с реализацией Дорожной карты по развитию экспорта масложировой продукции на 2026−2028 годы.
«Наша цель — увеличить валютную выручку отрасли до более чем $1,5 млрд, укрепить позиции Казахстана среди крупнейших мировых экспортеров подсолнечного масла и создать основу для вхождения в тройку мировых лидеров отрасли», — подчеркнул Серик Жумангарин.
Для достижения этих показателей планируется:
расширять посевные площади масличных культур; повышать урожайность за счет современных агротехнологий; привлекать инвестиции в глубокую переработку; развивать транспортно-логистическую инфраструктуру; расширять международные торговые маршруты.
Новые логистические маршруты открывают рынки.
Председатель Национальной ассоциации переработчиков Казахстана Ядикар Ибрагимов сообщил, что отрасль активно развивает экспортную логистику.
Среди важных достижений последних лет:
в 2026 году в порту Актау впервые проведена перевалка растительного масла на морское судно; начались опытные поставки гранулированного подсолнечного шрота в Китай через переход Достык — Алашанькоу; впервые в истории Казахстана подсолнечное масло отправлено в Китай во флекситанках в 40-футовых контейнерах.
Маршрут из Восточно-Казахстанской области в китайскую провинцию Цзянсу протяженностью 4,7 тысячи километров груз преодолел всего за 12 дней, подтвердив эффективность контейнерных перевозок.
Что это значит.
Успехи масложировой отрасли показывают, что Казахстан постепенно переходит от экспорта сырья к поставкам продукции с высокой добавленной стоимостью. Рост переработки, расширение экспортных рынков и развитие логистики позволяют укреплять позиции страны на мировом аграрном рынке и создавать новые источники валютной выручки.