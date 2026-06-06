Экспорт масложировой продукции Казахстана приблизился к $1 млрд

«Всего за четыре года валютная выручка от экспорта казахстанской масложировой продукции выросла в четыре раза — с $240 млн до $963 млн. Производство достигло рекордных 1,6 млн тонн, а доля отрасли в экспорте переработанной сельскохозяйственной продукции составила 27%. Это результат последовательной государственной политики по поддержке отечественных производителей, развитию переработки и привлечению инвестиций. Вместе с переработкой развивается и сельское хозяйство: расширяются посевные площади масличных культур, растет доходность фермерских хозяйств, создаются новые рабочие места, развивается транспортная и экспортная инфраструктура», — отметил вице-премьер.