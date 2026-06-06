Атаку БПЛА ночью отразили над Миллеровским районом

В Ростовской области минувшей ночью средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих социальных сетях.
Дроны были уничтожены в Миллеровском районе. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, однако будет уточняться.
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