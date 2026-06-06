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15 переходов для слабовидящих оборудовали по решению суда в селе ЕАО

В Амурзете пешеходные переходы сделали безопаснее для людей с нарушением зрения.

В селе Амурзет Октябрьского района ЕАО после вмешательства надзорного ведомства оборудовали пешеходные переходы тактильными наземными указателями, необходимыми для безопасности людей с нарушением зрения. — сообщает Прокуратура Октябрьского района Еврейской автономной области.

Проверка показала: 15 пешеходных переходов в населённом пункте не были оснащены тактильными направляющими элементами. Они предназначены для того, чтобы слабовидящие и незрячие пешеходы могли безопасно ориентироваться при выходе на проезжую часть.

Прокуратура района обратилась в суд с требованием устранить нарушения законодательства о социальной защите инвалидов. Суд иск удовлетворил.

После этого все указанные переходы были оборудованы тактильными указателями, нарушения устранены.