В Перми открывается «Музыкальный квартал»

В субботу, 6 июня, в Перми на улице Пермской вновь откроется «Музыкальный квартал» (0+). В этот день квартал между улицами Сибирской и Газеты «Звезда» превратится в концертную площадку. Мероприятия начнутся в 15.00 с выступления ансамбля «Ба-ба-ту». Также можно будет услышать аккордеонистку Галину Калашникову, ансамбль песни и танца «Ромэн» и других музыкантов, увидеть иллюзионное шоу Михаила Кобякова.