71 летняя жительница Хабаровского края лишилась 7,1 млн руб. из-за мошенников

71 летняя жительница Хабаровского края стала жертвой дистанционных мошенников и лишилась 7,1 млн рублей. В середине марта женщина продлила договор банковского вклада, а на следующий день получила звонок от неизвестных, которые заявили о пресечённой попытке мошеннических действий при обращении в банк, сообщает прокуратура Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Злоумышленники убедили пенсионерку обналичить все средства с банковских вкладов. В банках женщина объяснила срочность снятия наличных намерением хранить деньги дома. Далее по инструкциям мошенников она перевела полученные средства на разные расчётные счета, включая зарубежные.
Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество), расследование продолжается. Прокуратура края напоминает: при малейших сомнениях необходимо перепроверять информацию и консультироваться с близкими. Если звонящий вызывает подозрения, следует сразу прекратить разговор.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru