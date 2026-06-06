71 летняя жительница Хабаровского края лишилась 7,1 млн руб. из-за мошенников

71 летняя жительница Хабаровского края стала жертвой дистанционных мошенников и лишилась 7,1 млн рублей. В середине марта женщина продлила договор банковского вклада, а на следующий день получила звонок от неизвестных, которые заявили о пресечённой попытке мошеннических действий при обращении в банк, сообщает прокуратура Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.