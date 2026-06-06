Spasiba, maman de Valeria: Как переводчица провела урок для французских детей и очаровала их русским языком

Рассказывая о самом уроке, Ирина отмечает, что всё прошло намного лучше, чем она ожидала. По её словам, перед занятием она готовилась к тому, что шестилетние дети будут отвлекаться и вести себя как дошкольники, однако её приятно удивила их дисциплина и внимательность. «Я начала с того, что познакомилась с детьми и спросила, знают ли они, кто я такая и зачем пришла. Потом достала глобус и начала разговор о том, что есть в мире, где находятся разные страны. Просила показать Францию, вспомнить другие страны, а потом рассказала про Россию и объяснила, что язык, на котором мы с дочкой говорим, называется русским», — вспоминает она.