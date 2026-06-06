Плата за обучение в школах была отменена в СССР 70 лет назад

Необходимо осознавать, что в начале XX века на Западе, в эру безудержного капитализма, школьное образование постепенно становилось бесплатным и всеобщим. Этот процесс сложно обобщить одним предложением, особенно с учетом разного устройства школьной системы в этих странах. Однако даже в Соединенных Штатах, где социалисты считались врагами народа, к 1940 году в старшие школы поступало около 70% молодых людей, и доступно это было бесплатно. С высшим образованием ситуация в Америке была иная, но во Франции или Германии в ту же эпоху высшее образование уже не было привилегией богатых людей.