Как на самом деле проходит телевикторина для старшеклассников

То ли от растерянности, то ли от нашей недостаточной образованности, но первые пять тем прошли мимо нас абсолютно. Ответить не смог никто. Вяземский смотрел на нас грустно и безнадежно, а потом, видимо отчаявшись, спросил что-то про Разумихина — героя «Преступления и наказания». Роман я к тому моменту читала уже раза три, так что тема была моя. Мы отлично разговорились, мне удалось заинтересовать редакторов, так что спустя пару недель мне снова перезвонили и пригласили участвовать в съемках. Из той пятерки я оказалась единственной, кто смог пройти отбор.