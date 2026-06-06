Чемпионат мира по футболу-2026: команды, расписание матчей и где смотреть

Участвующие команды разделены на 12 групп по четыре сборные. В плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой группы, а также восемь лучших сборных, занявших третьи места. Игры на вылет начнутся со стадии 1/16 финала. Всего будет проведено 104 матча.