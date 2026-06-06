Чемпионат мира по футболу-2026: команды, расписание матчей и где смотреть

Формат.
ЧМ-2026 стартует 11 июня матчем открытия на стадионе «Ацтека» в Мехико (сборная Мексики — сборная ЮАР), а завершится финалом 19 июля на стадионе Metlife Stadium в американском городе Ист-Ратерфорд.
Участвующие команды разделены на 12 групп по четыре сборные. В плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой группы, а также восемь лучших сборных, занявших третьи места. Игры на вылет начнутся со стадии 1/16 финала. Всего будет проведено 104 матча.
Групповой этап: 11 июня — 27 июня.1/16 финала: 28 июня — 3 июля.⅛ финала: 4−7 июля. Четвертьфиналы: 9−11 июля. Полуфиналы: 14−15 июля. Матч за третье место: 18 июля. Финал: 19 июля.
Команды и даты матчей.
Начало матчей указано по московскому времени:
11 июня.
22:00. Мексика — ЮАР.
12 июня.
05:00. Южная Корея — Чехия.22:00. Канада — Босния и Герцеговина.
13 июня.
04:00. США — Парагвай.22:00. Катар — Швейцария.
14 июня.
01:00. Бразилия — Марокко.04:00. Гаити — Шотландия.07:00. Австралия — Турция.20:00. Германия — Кюрасао.23:00. Нидерланды — Япония.
15 июня.
02.00. Кот-д’Ивуар — Эквадор.05.00. Швеция — Тунис.19.00. Испания — Кабо-Верде.22.00. Бельгия — Египет.
16 июня.
01:00. Саудовская Аравия — Уругвай.04:00. Иран — Новая Зеландия.22:00. Франция — Сенегал.
17 июня.
01:00. Ирак — Норвегия.04:00. Аргентина — Алжир.07:00. Австрия — Иордания.20:00. Португалия — ДР Конго.23:00. Англия — Хорватия.
18 июня.
02:00. Гана — Панама.05:00. Узбекистан — Колумбия.19:00. Чехия — ЮАР.22:00. Швейцария — Босния и Герцеговина.
19 июня.
01:00. Канада — Катар.04:00. Мексика — Южная Корея.22:00. США — Австралия.
20 июня.
01:00. Шотландия — Марокко.04:00. Бразилия — Гаити.07:00. Турция — Парагвай.20:00. Нидерланды — Швеция.23:00. Германия — Кот-д’Ивуар.
21 июня.
03:00. Эквадор — Кюрасао.07:00. Тунис — Япония.19:00. Испания — Саудовская Аравия.22:00. Бельгия — Иран.
22 июня.
01:00. Уругвай — Кабо-Верде.04:00. Новая Зеландия — Египет.20:00. Аргентина — Австрия.
23 июня.
00:00. Франция — Ирак.03:00. Норвегия — Сенегал.06:00. Иордания — Алжир.20:00. Португалия — Узбекистан.23:00. Англия — Гана.
24 июня.
02:00. Панама — Хорватия.05:00. Колумбия — ДР Конго.22:00. Канада — Швейцария.
25 июня.
01:00. Марокко — Гаити.01:00. Шотландия — Бразилия.04:00. Мексика — Чехия.04:00. Южная Корея — ЮАР.23:00. Эквадор — Германия.23:00. Кюрасао — Кот-д’Ивуар.
26 июня.
02:00. Тунис — Нидерланды.02:00. Япония — Швеция.05:00. США — Турция.05:00. Парагвай — Австралия.22:00. Норвегия — Франция.22:00. Сенегал — Ирак.
27 июня.
03:00. Уругвай — Испания.03:00. Кабо-Верде — Саудовская Аравия.06:00. Новая Зеландия — Бельгия.06:00. Египет — Иран.
28 июня.
00:00. Панама — Англия.00:00. Хорватия — Гана.05:00. Иордания — Аргентина.05:00. Алжир — Австрия.02:30. Колумбия — Португалия.02:30. ДР Конго — Узбекистан.
Где смотреть трансляции.
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Ранее стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) обновила правила футбола в преддверии чемпионата мира.