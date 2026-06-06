Египтянина задержали за опасное вождение у стен Казанского Кремля

24-летнего гражданина Египта задержали сотрудники Госавтоинспекции за целую серию нарушений ПДД. Опасный дрифт иностранного водителя у стен Казанского Кремля сразу стал объектом внимания полицейских.
Поводом для вмешательства полиции стал видеоролик, запечатлевший агрессивные маневры автомобиля Chery Arrizo 8 в непосредственной близости от стен Казанского Кремля. В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка установили личность нарушителя — им оказался гражданин Египта 2002 года рождения, который позже полностью признал свою вину в создании угрозы для окружающих.
Проверка документов выявила целый букет грубых нарушений Правил дорожного движения: молодой человек управлял машиной без водительских прав, без действующего полиса ОСАГО и с техническими неисправностями. Более того, сам автомобиль еще в марте текущего года был снят с учета прежним владельцем, а у самого иностранца отсутствовала законная регистрация на территории Российской Федерации. За все перечисленные проступки в отношении гостя страны составлены административные протоколы, а сама иномарка отправлена на штрафстоянку с изъятием номеров и документов.
Ситуация вышла за рамки исключительно административного наказания. У водителя отсутствовал легальный статус в России, поэтому его доставили в отдел полиции.