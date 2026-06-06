Египтянина задержали за опасное вождение у стен Казанского Кремля

Проверка документов выявила целый букет грубых нарушений Правил дорожного движения: молодой человек управлял машиной без водительских прав, без действующего полиса ОСАГО и с техническими неисправностями. Более того, сам автомобиль еще в марте текущего года был снят с учета прежним владельцем, а у самого иностранца отсутствовала законная регистрация на территории Российской Федерации. За все перечисленные проступки в отношении гостя страны составлены административные протоколы, а сама иномарка отправлена на штрафстоянку с изъятием номеров и документов.