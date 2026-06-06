В Прикамье врачи спасают мужчину с 50% ожогов тела после пожара

Сейчас пациент переведён из реанимации в отделение, где его состояние оценивается как стабильное с положительной динамикой. Он находится на специальной флюидизирующей кровати, которая снижает давление на повреждённые участки и способствует заживлению. Уже в реанимации началась реабилитация: медсестра ЛФК проводит занятия для активизации суставов и вертикализации.