В Прикамье врачи спасают мужчину с 50% ожогов тела после пожара

Мужчину с 50% ожогами тела после пожара спасают пермские врачи, сообщает правительство Пермского края.
В январе 2026 года в Губахинскую больницу поступил мужчина, который помогал тушить пожар. После шести дней стабилизации его эвакуировала санавиация в ожоговое отделение ГКБ имени Гринберга в Перми.
42 дня мужчина провёл в реанимации в тяжёлом состоянии, но всё это время оставался в сознании. За этот период комбустиологи провели 15 операций по пересадке кожи. Впереди ещё несколько вмешательств.
Как рассказал главный внештатный специалист комбустиолог Минздрава Пермского края Андрей Бабиков, при 50% ожогов вероятность гибели пациента очень высока. На стороне пострадавшего мужчины — его молодой возраст и отсутствие сопутствующих заболеваний. Однако процесс восстановления требует времени: сначала вывод из шока, затем многоэтапные пересадки кожи, после которых возникает дефицит донорской ткани — нужно ждать, пока восстановятся собственные кожные покровы.
Сейчас пациент переведён из реанимации в отделение, где его состояние оценивается как стабильное с положительной динамикой. Он находится на специальной флюидизирующей кровати, которая снижает давление на повреждённые участки и способствует заживлению. Уже в реанимации началась реабилитация: медсестра ЛФК проводит занятия для активизации суставов и вертикализации.
Рядом с мужчиной — его мама, которая ухаживает за сыном и помогает врачам. Она благодарит весь коллектив отделения за внимание и поддержку.