Жертвами интернет-мошенников стали 2 560 жителей Красноярского края

С начала года жертвами интернет-преступников стали 2 560 жителей региона. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края, причиненный гражданам ущерб превысил 1 миллиард рублей. Только за минувшую неделю у 203 жителей края дистанционным способом похищено более 71 миллиона рублей. В суды направлено 384 уголовных дела об интернет-хищениях. Кроме того, в суды направлено 92 иска о взыскании неосновательного обогащения с дропперов на сумму 23,6 миллиона рублей.