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В Ростовской области разработают технологии для предотвращения биоугроз

На ПМЭФ-2026 подписано соглашение о создании передовых систем защиты от биологических ЧС.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Ростовской области, Фонд перспективных исследований и Южный федеральный университет заключили стратегическое соглашение на Петербургском международном экономическом форуме. Партнеры объединят усилия для развития биотехнологий, нейротехнологий, робототехники и создания систем защиты от биологических угроз.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подчеркнул, что совместная работа позволит проводить высокотехнологичные исследования для обеспечения национальной безопасности.

Базой для разработок станут научные мощности ЮФУ в сфере биоинженерии, а ФПИ предоставит экспертизу по управлению прорывными проектами. К серьезной научной деятельности активно привлекут студентов университета, что поможет сохранить молодые кадры и создать условия для их профессионального роста на Дону.

— Уверен: это тот случай, когда наука, регион и федеральный центр работают как единое целое. Будем создавать все условия, чтобы кадры не уезжали, а строили будущее и занимались передовой наукой здесь, на Дону, — прокомментировал Юрий Слюсарь.

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