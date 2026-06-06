В Ростовской области разработают технологии для предотвращения биоугроз

— Уверен: это тот случай, когда наука, регион и федеральный центр работают как единое целое. Будем создавать все условия, чтобы кадры не уезжали, а строили будущее и занимались передовой наукой здесь, на Дону, — прокомментировал Юрий Слюсарь.