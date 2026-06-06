Карпин поблагодарил болельщиков за зажигательную поддержку на Волгоград Арене

— Обстановка на стадионе великолепная. Спасибо болельщикам: во-первых, много пришли, во-вторых, много и зажигательно болели. Мы здесь уже не первый раз, здесь всегда создаются прекрасные условия для пребывания сборной. Ещё и результаты здесь неплохие, — сказал он.