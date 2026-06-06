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Карпин поблагодарил болельщиков за зажигательную поддержку на Волгоград Арене

Главный тренер сборной РФ по футболу Валерий Карпин накануне, 5.

Главный тренер сборной РФ по футболу Валерий Карпин накануне, 5 июня, поделился своими впечатлениями после матча на Волгоград Арене с командой Буркина-Фасо о принимающем большой футбол городе.

Валерий Карпин утвердительно ответил на вопрос, нравится ли сборной играть в Волгограде.

— Обстановка на стадионе великолепная. Спасибо болельщикам: во-первых, много пришли, во-вторых, много и зажигательно болели. Мы здесь уже не первый раз, здесь всегда создаются прекрасные условия для пребывания сборной. Ещё и результаты здесь неплохие, — сказал он.

При этом добавил, что «лично я бы приехал ещё».

Напомним, сборная России выиграла вчера, 5 июня, у команды из Буркина-Фасо со счетом 3:0. Два гола россияне забили в первом тайме, а один — во втором. Болельщики оказали невероятную поддержку сборной РФ — на трибунах творилась феерия.