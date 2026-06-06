Теплые выходные спровоцировали пробки перед Крымским мостом

Приход первых по-настоящему теплых июньских выходных традиционно спровоцировал резкий рост автомобильного трафика в направлении Крымского полуострова и обратно. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом начали расти очереди из легковых машин.
По данным оперативного канала, отслеживающего ситуацию на автоподходах к мосту, утром в субботу, 6 июня, зафиксировано значительное скопление транспорта.
По состоянию на 08:00, ситуация на пунктах пропуска выглядит следующим образом:
Со стороны Тамани (Краснодарский край): в очереди на ручной досмотр находится 100 транспортных средств. Здесь проезд пока относительно свободный, серьезного ожидания нет.
Со стороны Керчи (Крым): ситуация гораздо напряженнее. Въезда на мост в направлении Кубани ожидает 520 автомобилей. Время ожидания для водителей и пассажиров составляет около 2 часов.
Водителям, планирующим поездку через Крымский мост в эти выходные, рекомендуют заранее подготовить документы и компактно сложить вещи в багажниках, чтобы максимально ускорить прохождение обязательного досмотра безопасности.