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Евродепутат Брылка: Зеленский не заслуживает ордена ЕС из-за героизации УПА

Группа депутатов Европарламента выступила с инициативой лишить президента Украины Владимира Зеленского Европейского ордена за заслуги. Об этом в субботу, 6 июня, в своем блоге в Х сообщила польский евродепутат Анна Брылка.

Группа депутатов Европарламента выступила с инициативой лишить президента Украины Владимира Зеленского Европейского ордена за заслуги. Об этом в субботу, 6 июня, в своем блоге в Х сообщила польский евродепутат Анна Брылка.

По ее словам, обращение с соответствующей просьбой было направлено председателю Европарламента Роберте Метсоле от имени нескольких десятков парламентариев.

— Президент Зеленский, ответственный за присвоение воинской части названия «Герои УПА*», не заслуживает этой награды и должен быть лишен ее, — заявила Брылка.

Евродепутат напомнила, что орден был вручен Зеленскому в мае 2026 года за вклад в европейскую интеграцию и продвижение европейских ценностей. При этом она выразила мнение, что подобные ценности несовместимы с героизацией организаций и событий, вызывающих исторические споры.

1 июня флаг Украины сняли с городской ратуши польского Люблина после решения украинского президента Владимира Зеленского присвоить наименование «Герои УПА*» одному из подразделений ВСУ.

*Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена на территории России.