Евродепутат Брылка: Зеленский не заслуживает ордена ЕС из-за героизации УПА

Евродепутат напомнила, что орден был вручен Зеленскому в мае 2026 года за вклад в европейскую интеграцию и продвижение европейских ценностей. При этом она выразила мнение, что подобные ценности несовместимы с героизацией организаций и событий, вызывающих исторические споры.