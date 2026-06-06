Евродепутат Брылка: Зеленский не заслуживает ордена ЕС из-за героизации УПА

Группа депутатов Европарламента выступила с инициативой лишить президента Украины Владимира Зеленского Европейского ордена за заслуги. Об этом в субботу, 6 июня, в своем блоге в Х сообщила польский евродепутат Анна Брылка.
По ее словам, обращение с соответствующей просьбой было направлено председателю Европарламента Роберте Метсоле от имени нескольких десятков парламентариев.
— Президент Зеленский, ответственный за присвоение воинской части названия «Герои УПА*», не заслуживает этой награды и должен быть лишен ее, — заявила Брылка.
Евродепутат напомнила, что орден был вручен Зеленскому в мае 2026 года за вклад в европейскую интеграцию и продвижение европейских ценностей. При этом она выразила мнение, что подобные ценности несовместимы с героизацией организаций и событий, вызывающих исторические споры.
1 июня флаг Украины сняли с городской ратуши польского Люблина после решения украинского президента Владимира Зеленского присвоить наименование «Герои УПА*» одному из подразделений ВСУ.
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