В Казани стартует чемпионат России по плаванию

Это будет первый турнир с 2013 года, который проходит не в апреле. Отметим, что соревнования будут являться вторым этапом отбора на чемпионат Европы по водным видам спорта в Париже. На турнир в Казань приедут лучшие представители этого вида спорта — Юлия Ефимова, Кирилл Пригода, Софья Дьякова, Андрей Минаков, Мирон Лифинцев и другие. Также после церемонии открытия пройдет прощальный заплыв двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова. Добавим, что чемпионат России пройдет с 6 по 11 июня.