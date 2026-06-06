В Норильске 53-летний машинист электровоза хотел разоблачить сотрудников банка и потерял 10 млн рублей

В Норильске на классические уловки аферистов попался 53-летний машинист электровоза.
Как рассказали в краевой прокуратуре, всё началось с сообщения в мессенджере: незнакомец уведомил о замене кодового замка в подъезде и попросил подтвердить информацию кодом из смс. Мужчина выполнил инструкцию, а сразу после этого поступило новое сообщение: взломаны «Госуслуги».
Жертве предложили позвонить для восстановления доступа. А дальше закрутилась классическая схема: лжеспециалист, затем «сотрудник Роскомнадзора», убедившая в утечке данных, и, наконец, «отдел финансовых расследований». Для убедительности один из звонивших даже вышел на видеосвязь: в кадре появился человек в форме с удостоверением, который представился дознавателем.
«Мне сообщили, что на Госуслугах была оформлена доверенность от моего имени на какого-то генерала, который стал предателем, и что у меня теперь могут возникнуть большие проблемы. Я тогда реально испугался и решил строго следовать их инструкциям», — пояснил потерпевший.
Узнав о предстоящей продаже квартиры, злоумышленники решили завладеть этими деньгами. Мужчине внушили, что сотрудники банка могут быть заодно с мошенниками, и убедили провести «спецоперацию» по их разоблачению. Сделка по продаже квартиры состоялась, на счет жертвы поступили деньги. Лжесотрудник тут же заявил, что эти средства — государственные «меченые», и их необходимо срочно снять и лично доставить в один из городов, так как фельдъегерской службы в Норильске нет.
Несмотря на вопросы и предупреждения реальных сотрудников банка о мошенниках, мужчина получил деньги на руки. Жертва была уверена: беседы в банке — это попытка сотрудников-преступников помешать ему спасти свои средства. Следуя инструкциям, он сложил деньги в пакет и в назначенном месте встретился с незнакомцем. Тот произнес пароль, мужчина ответил — и пакет с многомиллионной суммой был передан в обмен на ничего не значащие документы.
Но и после этого мошенники не успокоились. Вернувшись домой, потерпевший под руководством лжеспециалиста продолжил переводить средства на «безопасные счета» — сначала 600 тыс. руб., затем еще 450 тыс. И только когда мошенники потребовали оплатить налог на открытие счета, мужчина осознал правду. Общая сумма ущерба составила 10,7 млн руб.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.