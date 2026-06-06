В Норильске 53-летний машинист электровоза хотел разоблачить сотрудников банка и потерял 10 млн рублей

Узнав о предстоящей продаже квартиры, злоумышленники решили завладеть этими деньгами. Мужчине внушили, что сотрудники банка могут быть заодно с мошенниками, и убедили провести «спецоперацию» по их разоблачению. Сделка по продаже квартиры состоялась, на счет жертвы поступили деньги. Лжесотрудник тут же заявил, что эти средства — государственные «меченые», и их необходимо срочно снять и лично доставить в один из городов, так как фельдъегерской службы в Норильске нет.