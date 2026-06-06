Минниханов выложил нейросетевой ролик с Пушкиным, посещающим современную Казань

«Великий поэт Александр Сергеевич Пушкин подарил русскому языку ту мелодичность, красоту и богатство, которые объединяют поколения и сердца миллионов людей, искренне любящих свою страну. Пусть наследие известного классика всегда вдохновляет вас на добрые дела на благо Отечества! С Днем русского языка!» — написал Раис РТ.
В выложенном Рустамом Миннихановым видеоролике, созданным с помощью нейросетей, Пушкин совершает путешествие во времени и попадает в современную Казань. В действительности классик посещал Казань