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Минниханов выложил нейросетевой ролик с Пушкиным, посещающим современную Казань

Раис Татарстана Рустам Минниханов на своих страницах в социальных сетях поздравил жителей республики с Днем русского языка и напомнил о 227-летии классика русской литературы Александра Пушкина, а также выложил связанный с последним нейросетевой ролик.

Источник: ИА Татар-информ

«Великий поэт Александр Сергеевич Пушкин подарил русскому языку ту мелодичность, красоту и богатство, которые объединяют поколения и сердца миллионов людей, искренне любящих свою страну. Пусть наследие известного классика всегда вдохновляет вас на добрые дела на благо Отечества! С Днем русского языка!» — написал Раис РТ.

В выложенном Рустамом Миннихановым видеоролике, созданным с помощью нейросетей, Пушкин совершает путешествие во времени и попадает в современную Казань. В действительности классик посещал Казань 5—8 сентября 1833 года, работая над «Историей Пугачевского бунта».

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