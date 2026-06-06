Стало известно, кто чаще всего попадается на уловки мошенников

Люди, переживающие стресс или находящиеся в сложной жизненной ситуации, наиболее уязвимы для мошенников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ, отвечая на запрос агентства. По данным министерства, пагубному влиянию подвержены граждане разных возрастов, но пик приходится на тех, кто испытывает психологическое давление.