Стало известно, кто чаще всего попадается на уловки мошенников

Люди, переживающие стресс или находящиеся в сложной жизненной ситуации, наиболее уязвимы для мошенников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ, отвечая на запрос агентства. По данным министерства, пагубному влиянию подвержены граждане разных возрастов, но пик приходится на тех, кто испытывает психологическое давление.
«Наиболее уязвимы лица, находящиеся в стрессовой или сложной жизненной ситуации», — отметили в ведомстве.
Что касается подростков, то мошенники вовлекают их через социальные сети и мессенджеры, предлагая выполнить задания или обещая денежное вознаграждение.
«Подростки нередко вовлекаются через социальные сети и мессенджеры под видом заданий, обещаний денежного вознаграждения либо участия в якобы безобидной деятельности», — добавили в пресс-центре.
Специалисты рекомендуют в стрессовых ситуациях не принимать поспешных решений, советоваться с близкими и проверять любую поступающую информацию, особенно если речь идет о финансах или личных данных.