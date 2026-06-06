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В Ростовской области за сутки ликвидировали пять пожаров и 13 последствий ДТП

В Ростовской области за прошедшие сутки, 5 июня, потушили пять техногенных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Источник: Коммерсантъ

В Ростовской области за прошедшие сутки, 5 июня, потушили пять техногенных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Пожарно-спасательные подразделения также ликвидировали последствия 13 дорожно-транспортных происшествий. За сутки в регионе задействовали 124 человека личного состава и 31 единицу техники.

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