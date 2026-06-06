Аэропорт Сочи временно закрывали на 3,5 часа

Рано утром в субботу, 6 июня, международный аэропорт Сочи временно приостанавливал прием и отправку воздушных судов. Ограничения на работу южной авиагавани действовали в течение трех с половиной часов и были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
Как сообщили в пресс-службе аэропорта, воздушная гавань была закрыта в 04:40 утра, а все временные ограничения удалось полностью снять только к 08:00.
В связи с корректировкой расписания администрация авиаузла обратилась к пассажирам с просьбой внимательно следить за расписанием своих вылетов.
«Просим внимательно следить за информированием о статусе вашего рейса от авиаперевозчиков, которые сообщают обо всех изменениях по контактам, указанным в бронировании, а также за аудиообъявлениями в терминале», — сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Примечательно, что это уже приостановка работы сочинского аэропорта за последние сутки. Аналогичные меры безопасности принимались накануне поздно вечером — ограничения вводились около 23:00 5 июня и были сняты примерно в час ночи 6 июня.
В настоящее время главный курортный аэропорт страны работает в штатном режиме, принимая и отправляя рейсы согласно скорректированному расписанию. Пассажирам задержанных рейсов оказываются услуги в соответствии с авиационными правилами.