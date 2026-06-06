Аэропорт Сочи временно закрывали на 3,5 часа

«Просим внимательно следить за информированием о статусе вашего рейса от авиаперевозчиков, которые сообщают обо всех изменениях по контактам, указанным в бронировании, а также за аудиообъявлениями в терминале», — сообщили в пресс-службе воздушной гавани.