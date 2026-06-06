Жителям Самарской области назвали инфекции, ведущие к онкологии

Около 20% онкологических диагнозов напрямую связаны с перенесенными инфекциями. Об этом «АиФ» рассказал доктор медицинских наук Михаил Корякин. Речь идет не о редких болезнях, а о распространенных вирусах, с которыми большинство людей сталкивается в обычной жизни. Заражение само по себе не гарантирует развитие опухоли. Обычно требуются дополнительные факторы: ослабленный иммунитет, наследственность или сопутствующие инфекции. Но знать о таких рисках важно заранее.