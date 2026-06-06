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В Магадане из-за искры от болгарки вспыхнул пожар

Искра от инструмента попала на сухую траву.

Источник: Комсомольская правда

5 июня в Магадане на улице Садовой из-за неосторожности при работе со шлифовальной машиной произошёл пожар. Мужчина обрезал арматуру во дворе, не подготовив территорию и не учтя погодные условия, сообщает пресс-служба МЧС Магаданской области. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Искра от инструмента попала на сухую траву. Из-за ветра огонь стремительно распространился и охватил два гаража и два сарая. Общая площадь возгорания составила 200 кв. м. Благодаря оперативным действиям пожарных пострадавших нет.

По факту происшествия ведётся проверка. Нарушителю может быть назначен штраф в размере до 50 тысяч рублей.

МЧС призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности при проведении любых огневых работ: очищать рабочую зону от горючих материалов, следить за погодой, держать под рукой огнетушитель и обеспечивать возможность быстрого вызова пожарных служб.

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