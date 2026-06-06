Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина застрял в горах на юге Казахстана

В Тюлькубасском районе Туркестанской области мужчина поднялся на гору Ушкиртау, а спуститься самостоятельно не смог. Турист вызвал спасателей, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В горную местность направили отряд МЧС РК. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства 6 июня 2026 года.

Поисково-спасательные работы проводили в ночное время. Задачу осложняла плохая видимость.

Местонахождение мужчины определили по геолокации. Спасатели добрались до него и оказали необходимую помощь. Затем любителя активного отдыха спустили с горы.

В МЧС призывают адекватно оценивать свои силы, не рекомендуют ходить в горы по одному и в темноте.

Ранее Zakon.kz писал, как непальский гид вернулся живым с Эвереста спустя шесть дней без еды и воды.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше