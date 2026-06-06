Мужчина застрял в горах на юге Казахстана

В горную местность направили отряд МЧС РК. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства 6 июня 2026 года.
Поисково-спасательные работы проводили в ночное время. Задачу осложняла плохая видимость.
Местонахождение мужчины определили по геолокации. Спасатели добрались до него и оказали необходимую помощь. Затем любителя активного отдыха спустили с горы.
В МЧС призывают адекватно оценивать свои силы, не рекомендуют ходить в горы по одному и в темноте.
Ранее Zakon.kz писал, как непальский гид вернулся живым с Эвереста спустя шесть дней без еды и воды.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше