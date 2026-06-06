В Госдуме предложили ввести материнскую зарплату

Женщины, занимающиеся воспитанием детей, должны получать материнскую заработную плату в размере не ниже минимального размера оплаты труда. С таким предложением в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) выступила первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким. Ее слова передает ТАСС.
Депутат считает, что после рождения ребенка женщинам стоит перечислять специальную выплату. Размер такой выплаты, по ее мнению, может быть равен одному МРОТ.
Ким считает, что материнство должно быть официально расценено как полноценный труд, заслуживающий признания и поддержки со стороны государства. По ее словам, женщина, которая воспитывает детей, занимается очень многими делами — от ухода за ними до их развития и воспитания.
Ким подчеркнула, что труд, направленный на воспитание детей, должен быть оплачен в полной мере, ведь это огромный вклад в будущее страны.
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