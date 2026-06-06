Кардиохирург из США заявил о готовности возобновить операции в России

ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Всемирно известный детский кардиохирург из США Билл Новик заявил РИА Новости, что хотел бы возобновить благотворительные медицинские проекты в России, несмотря на геополитическую напряженность между двумя странами.
«Мы с коллегами очень хотели бы вернуться в Россию и возобновить там наши проекты, несмотря на геополитические обстоятельства. Когда нас пригласят — будет прекрасно, мы приедем», — сказал Новик.
По словам врача, до пандемии коронавируса и начала конфликта на Украине его команда из Кардиологического альянса сотрудничала с больницами в Кемерово, Воронеже и Нижнем Новгороде. Новик отметил, что профессиональные контакты с российскими коллегами сохранялись вплоть до недавнего времени. При этом собеседник не уточнил, когда именно они были приостановлены.
«В рамках этих (партнерских — ред.) программ российские врачи добились серьезных успехов. Они стали проводить более сложные операции. Пациенты стали меньше ждать в очереди, и возросло общее число операций за год», — добавил Новик.
Билл Новик — всемирно известный детский кардиохирург, который вместе с коллегами проводит сложные операции на сердце в разных странах. В 1999 году он работал в Югославии во время бомбардировок НАТО. Был удостоен международных и государственных наград.