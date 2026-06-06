Кардиохирург из США заявил о готовности возобновить операции в России

По словам врача, до пандемии коронавируса и начала конфликта на Украине его команда из Кардиологического альянса сотрудничала с больницами в Кемерово, Воронеже и Нижнем Новгороде. Новик отметил, что профессиональные контакты с российскими коллегами сохранялись вплоть до недавнего времени. При этом собеседник не уточнил, когда именно они были приостановлены.