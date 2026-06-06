Что съесть первым, чтобы не хотеть есть снова через час?

Белок после салата замедляет пищеварение и усиливает гормоны сытости.
Нутрициолог Наталья Высокова рассказала о том, в каком порядке надо принимать пищу.
«Как правило, во время еды мы поглощаем всё вместе: гарнир, мясное блюдо, салат, — приводит пример специалист. — Между тем научные исследования подтвердили, что порядок должен быть иным. Порядок использования в пищу продуктов за один приём пищи может значительно влиять на уровень сахара и инсулина в крови — даже без изменения самого набора продуктов».
Следует пояснить, что во время еды резко вырастает уровень глюкозы в крови. Тогда поджелудочная железа выбрасывает инсулин, чтобы его снизить. И чем выше этот уровень глюкозы, чем больше инсулина приходится вырабатывать организму, тем большее потрясение вы испытываете. Упадок сил, сонливость после еды, быстрое чувство голода, даже если вы вроде бы плотно поели — это всё следствие скачков глюкозы.
Выход в том, чтобы начинать трапезу с овощей, например, любого салата.
"Клетчатка, содержащаяся в овощах, замедляет прохождение пищи по желудочно-кишечному тракту, — объясняет эксперт. — Углеводы (каши, хлеб, картофель), съеденные после овощей, будут всасываться постепенно, без резкого подъёма сахара. К тому же овощи и белок стимулируют выработку кишечных гормонов, которые замедляют пищеварение и улучшают чувствительность тканей к инсулину. Учёные выяснили, что скачки глюкозы при употреблении в пищу овощей снижались более чем на 40%.
На практике начните с салата, где будет много листовой зелени (это продукт № 1 для здоровья), огурцов, томатов. Затем съешьте что-то мясное или рыбу, птицу. Белок усиливает выработку гормонов сытости и замедляет пищеварение. И после этого можно позволить себе гарнир, лучше — гречу, бурый рис, перловку".
Такой порядок, кстати, поможет снизить гиперактивность у детей, которые из-за большого количества сладостей также испытывают резкие скачки сахара.