Что съесть первым, чтобы не хотеть есть снова через час?

Следует пояснить, что во время еды резко вырастает уровень глюкозы в крови. Тогда поджелудочная железа выбрасывает инсулин, чтобы его снизить. И чем выше этот уровень глюкозы, чем больше инсулина приходится вырабатывать организму, тем большее потрясение вы испытываете. Упадок сил, сонливость после еды, быстрое чувство голода, даже если вы вроде бы плотно поели — это всё следствие скачков глюкозы.