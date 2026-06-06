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Пассажиропоток в поездах дальнего следования КрасЖД вырос за последние 5 месяцев

В январе — мае 2026 года в поездах дальнего следования с вокзалов и станций КрасЖД отправились в поездки 702,6 тыс. пассажиров.

В январе — мае 2026 года в поездах дальнего следования с вокзалов и станций Красноярской железной дороги отправились в поездки 702,6 тыс. пассажиров (+5,7% к аналогичному периоду 2025 года).

В пригородных поездах КрасЖД за пять месяцев отправлено 2 млн 23 тыс. пассажиров, что на 6,7% меньше, чем за январь — май прошлого года.

Всего с начала года проездом по железной дороге воспользовались 2 млн 726 тыс. пассажиров (—3,8% к тому же периоду 2025 года).

Пассажирооборот в январе-мае на Красноярской железной дороге сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года и составил 752,6 млн пасс-км.