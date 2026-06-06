В Самаре водолазы проверяют дно Волги перед завозом песка на пляжи

Сейчас вдоль береговой линии работают водолазы. Они измеряют глубины и обследуют дно. Это необходимо для безопасного подхода крана и выгрузки почти 30 тысяч тонн свежего песка. В этом году на восьми пляжах будет установлено более 1,4 тысячи единиц оборудования. Официально открыть пляжи можно будет только после того, как Роспотребнадзор даст положительное заключение по качеству воды и песка.