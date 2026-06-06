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Рыбных браконьеров в Самарской области ловят с помощью БПЛА

Нерестовый период со строгими запретами продлится в до 10 июня 2026 года.

Источник: Аргументы и факты

В водоёмах Самарской области продолжается нерестовый период. Строгие ограничения рыбной ловли будут действовать до 10 июня 2026 года. Их соблюдение контролируют правоохранительные органы. Как рассказал samara.aif.ru заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте Андрей Куюкин, в регионе с начала года возбуждено 11 уголовных дел о незаконной добыче водных ресурсов (ст. 256 УК РФ).Также на рыбаков-нарушителей составлено 179 административных протоколов, изъято 640 единиц биологических водных ресурсов — рыбы и раков общим весом около полутора центнеров. В ходе рейдовых мероприятий зарегистрировано 190 фактов браконьерства. Изъято шесть лодок.

По наблюдениям Андрея Куюкина, браконьеров на Волге и её притоков становится меньше. «Присутствуют граждане, которые уже неоднократно попадались, но системности как таковой пока мы не видим», — сообщил полковник полиции.

Фиксировать нарушения правоохранителям помогают беспилотники. Квадрокоптеры, поднятые в небо над водой, запечатлевают деятельность рыболовов-нелегалов. Выбросить незаконную добычу за борт и сделать вид, что ничего не произошло, не получится. БПЛА не даст соврать.

«Правонарушители тоже бывают подкованы и технически, и юридически. Браконьер — не лопоухий балбес, которого легко поймать. Поэтому система видеофиксации присутствует», — рассказал Андрей Куюкин, добавив, что всех технических секретов раскрывать не может, но на вооружении полицейских имеются самые современные методы отлова незаконных добытчиков рыбы.

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