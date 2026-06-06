В 20 районах Башкирии 6 июня проходят сабантуи

Впереди у жителей республики — череда выходных, также насыщенных праздниками. Так, 11 июня сабантуй состоится в Баймакском районе, а на следующий день, 12 июня, одновременно с Днем России, завершение полевых работ отметят в еще 20 муниципалитетах.