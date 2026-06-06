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В 20 районах Башкирии 6 июня проходят сабантуи

Праздник плуга начался в республике неделю назад.

Источник: Аргументы и факты

В субботу, 6 июня, в 20 районах Башкирии проходят сабантуи. Массовые народные гуляния, посвященные окончанию сева, стартовали в республике в прошлые выходные, 30 мая. Эстафету «праздника плуга» открыли аграрии пяти районов: Абзелиловского, Гафурийского, Зилаирского, Калтасинского и Кугарчинского.

Согласно графику, утвержденному главой региона Радием Хабировым, народные гуляния проводят в Архангельском, Аскинском, Бижбулякском, Буздякском, Ермекеевском, Зианчуринском, Кушнаренковском, Миякинском, Уфимском, Учалинском и других районах.

Впереди у жителей республики — череда выходных, также насыщенных праздниками. Так, 11 июня сабантуй состоится в Баймакском районе, а на следующий день, 12 июня, одновременно с Днем России, завершение полевых работ отметят в еще 20 муниципалитетах.

Кроме того, гулянья запланировали на 13 и 20 июня. Завершатся праздничные гуляния в июле: 4 числа — в Дюртюлинском районе, а 18 июля — в Белорецком.