3646 человек умерли от рака в Волгоградской области за год

Волгоградская область опубликовала новые данные о смертности от онкологических заболеваний. В Волгоградской области в 2024 году от рака умерли 3646 человек, следует из доклада о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения за 2025 год.
Смертность от злокачественных новообразований составила 148,6 случая на 100 тысяч жителей. По сравнению с 2023 годом показатель снизился на 2,4%. В Роспотребнадзоре отмечают, что уровень смертности в регионе оказался ниже общероссийского показателя, который составлял 194,3 случая на 100 тысяч населения.
«В сравнении с 2023 годом показатель снизился на 2,4%», — говорится в опубликованном государственном докладе о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Волгоградской области.
В регионе продолжают развивать онкологическую службу. На ее модернизацию направили 8 млрд рублей. Уже работают 14 центров амбулаторной онкологической помощи, а в 2027 году власти планируют открыть ПЭТ/КТ-центр.
Ранее сообщалось об атаке клещей на волгоградцев.