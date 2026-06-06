3646 человек умерли от рака в Волгоградской области за год

Смертность от злокачественных новообразований составила 148,6 случая на 100 тысяч жителей. По сравнению с 2023 годом показатель снизился на 2,4%. В Роспотребнадзоре отмечают, что уровень смертности в регионе оказался ниже общероссийского показателя, который составлял 194,3 случая на 100 тысяч населения.