Власти Дона сообщили о росте популярности домовых чатов в мессенджере «Макс»

Домовые чаты в мессенджере «Макс» объединили уже более 284 тысяч жителей Ростовской области, сообщили в правительстве Ростовской области. Согласно официальным данным, на сегодняшний день в системе успешно функционируют 11 643 верифицированных канала. Данный цифровой инструмент позволяет людям без посредников и долгих телефонных переговоров напрямую связываться с представителями своих управляющих компаний, а также совместно обсуждать локальные инициативы жильцов.