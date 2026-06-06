В зоне СВО погиб Герой России Наран Очир-Горяев

Наран Очир-Горяев родился в Лагани — небольшом городе на юге Калмыкии. Учился в школе, которая сегодня носит имя Героя России Мингияна Лиджиева. Учителя запомнили его спокойным, ответственным и очень обходительным мальчиком. Уже во втором классе он бросился помогать однокласснику, который упал и поранился, — это заметили все.