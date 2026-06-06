«Я помню чудное мгновенье» и «Война и мир»: Что россияне считают литературным кодом страны

Главный источник знакомства с поэзией — школьная программа (35%). Ещё 20% вспоминают стихи благодаря песням, фильмам и спектаклям. Столько же встречают их в соцсетях в виде цитат и мемов. А 17% признались, что открывают для себя поэзию уже во взрослом возрасте, когда сами тянутся к книгам.