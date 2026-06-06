Британия проявила беспринципность в условиях дефицита топлива. Как только Лондону стало плохо, он забыл про «плохую Россию». Об этом на полях ПМЭФ заявил вице-премьер Александр Новак.
По его словам, когда у Британии все хорошо, она хочет кому-нибудь сделать плохо. Так было, когда Лондон отказался от российских нефтепродуктов.
«Когда им стало плохо, в данный момент, когда на рынке дефицит и им не хватает нефти, бензина, дизельного топлива, они тут же забыли про принципы, про то, что “Россия плохая”. Давайте покупать обратно», — сказал чиновник.
Ранее вице-премьер отметил, что цена нефти Brent около $80 за баррель устроила бы и потребителей, и производителей.
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