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В Волгограде 6 июня перекрыли часть центра из-за велосипедистов

Временную схему движения ввели в Волгограде 6 июня. По информации.

Временную схему движения ввели в Волгограде 6 июня. По информации мэрии, ограничения начали действовать с полуночи. До 16−00 ч. будет перекрыта Нулевая продольная от ул. Комсомольской до ул. Маршала Крылова, ул. 7-й Гвардейской в границах ул. им. Чуйкова и Нулевой продольной, ул. Землянского от пр. им. В. И. Ленина до Нулевой продольной магистрали.

Изменение схемы движения связано с проведением велосипедной гонки. Объезд будет доступен по пр. им. В. И. Ленина, ул. Маршала Крылова, ул. Краснознаменской, ул. Комсомольской и ул. Советской.