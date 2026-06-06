В Волгограде 6 июня перекрыли часть центра из-за велосипедистов

Временную схему движения ввели в Волгограде 6 июня. По информации мэрии, ограничения начали действовать с полуночи. До 16−00 ч. будет перекрыта Нулевая продольная от ул. Комсомольской до ул. Маршала Крылова, ул. 7-й Гвардейской в границах ул. им. Чуйкова и Нулевой продольной, ул. Землянского от пр. им. В. И. Ленина до Нулевой продольной магистрали.